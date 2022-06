“House of the Dragon”, su Sky arriva lo spin-off di “Game of Thrones” (Di domenica 12 giugno 2022) “House of the Dragon”: lo spin-off di “Game of Thrones” è in arrivo a breve su Sky e su NOW. Tratta dal romanzo “Fire & Blood” scritto da George R.R. Martin, la serie è ambientata trecento anni prima rispetto agli eventi contenuti ne “Il Trono di Spade”. Al centro della storia c’è la Casa Targaryen. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



"House of the Dragon" è lo spin-off de "Il Trono Di Spade". Il progetto televisivo arriverà a partire dal 22 agosto 2022 su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. Tratta dal romanzo "Fire & Blood" scritto da George R.R. Martin, la serie è ambientata trecento anni prima rispetto agli eventi contenuti nella serie madre "Il Trono di Spade". La storia si incentra sulla Casa Targaryen.

