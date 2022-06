Drusilla Foer dopo l’Almanacco tornerà a Sanremo 2023 in una veste inedita

Leggi su biccy

(Di domenica 12 giugno 2022)è attualmente un volto di Rai2 con il suo Almanacco Del Giornoche – a dispetto delle previsioni – piace ed ha garantito alla rete una media del 5% di share nella difficile fascia preserale. Il programma vola infatti verso la riconferma, ma la notizia di oggi – data da TvBlog – è l’interesse di Amadeus nel riavereanche al prossimo Festival di. “In base alle indiscrezioni in nostro possesso” – si legge su TvBlog – “nei giorni scorsi Amadeus avrebbe espresso il suo desiderata direttamente a Gianluca Gori, l’attore e regista che porta in scena il personaggio di. In questa fase nulla sarebbe stato ancora deciso in maniera definitiva. Ma l’iniziativa di Amadeus appare un segnale molto significativo e ...