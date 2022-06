Superbonus, i fondi sono già finiti: è record d'incassi per la Lombardia (Di sabato 11 giugno 2022) Superbonus 110% ko. Le risorse sono già finite e le casse del Tesoro sono vuote. Sulla tanta discussa agevolazione che permette di detrarre le spese fiscali in ambito edilizio si abbatte una nuova tegola. Questa volta a lanciare l’allarme è l’Enea, l’ente per il quale transitano tutte le pratiche per ricevere il bonus. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 giugno 2022)110% ko. Le risorsegià finite e le casse del Tesorovuote. Sulla tanta discussa agevolazione che permette di detrarre le spese fiscali in ambito edilizio si abbatte una nuova tegola. Questa volta a lanciare l’allarme è l’Enea, l’ente per il quale transitano tutte le pratiche per ricevere il bonus. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

MartaDj1 : È sempre tutto bellissimo nel nostro Paese! - CreMaDrifter : RT @Libero_official: In tv l'ex ministro 5s, Lucia Azzolina spiega qual è lo scenario dopo l'esaurimento dei fondi per il Superbonus 110%… - Marcell92741535 : RT @monfeliangelo: SUPERBONUS 110%, CONTINUATE PURE A FIDARVI DI QUESTA LURIDA MERDA , I FONDI SONO FINITI NESSUNO NE SAPEVA NULLA ED ORA M… - angheran70 : RT @Affaritaliani: Superbonus, i fondi sono già finiti: è record d'incassi per la Lombardia - FigliContesi_21 : RT @cgiamestre: Superbonus 110%, finiti i fondi disponibili: i miliardi prenotati sono più di quelli stanziati -