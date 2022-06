Polifonico | record di iscritti | c' è anche un coro dall' Ucraina - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Polifonico, record di iscritti: c'è anche un coro dall'Ucraina

Segna ilnell'anno della ripresa il, con ben quattordici cori attesi in città nel mese di agosto. Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, la città si riappropria ...... il giardino della Certosa monumentale, l'Orchestra Città di Ferrara e il CoroSanto Spirito si esibiranno nel concerto 'Mozart, le donne, gli amori', al tramonto. La grande festa prosegue ... Polifonico, record di iscritti: c'è anche un coro dall'Ucraina Quattordici attesi in città ad agosto: ci sarà anche il Chamber Choir Sophia di Kiev che ha avuto il coraggio di partecipare al concorso in un momento così drammatico, proprio per testimoniare la vita ...Il Polifonico segna il record nell’anno della ripresa, con ben quattordici cori attesi in città nel mese di agosto. Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, la città si riappropria così di una de ...