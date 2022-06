L’ambasciata russa ha pagato per il viaggio (mai fatto) di Salvini a Mosca (Di sabato 11 giugno 2022) Il viaggio a Mosca di Matteo Salvini non è stato annullato, ma – stando a quanto fatto trapelare dal leader della Lega – soltanto “rimandato a quando le condizioni lo permetteranno”. L’ambasciata della Federazione russa in Italia ha chiarito in una nota di aver “assistito” il segretario del Carroccio e il suo staff “nell’acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un’agenzia di viaggi russa”. “Poiché, a causa delle sanzioni dell’Ue, sono stati sospesi i voli diretti sulla rotta Roma-Mosca, si è reso necessario per la delegazione italiana l’acquisto di biglietti aerei per un volo Aeroflot da Istanbul a Mosca – aggiunge L’ambasciata – A causa delle sanzioni in vigore nei confronti di questa ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Ildi Matteonon è stato annullato, ma – stando a quantotrapelare dal leader della Lega – soltanto “rimandato a quando le condizioni lo permetteranno”.della Federazionein Italia ha chiarito in una nota di aver “assistito” il segretario del Carroccio e il suo staff “nell’acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un’agenzia di viaggi”. “Poiché, a causa delle sanzioni dell’Ue, sono stati sospesi i voli diretti sulla rotta Roma-, si è reso necessario per la delegazione italiana l’acquisto di biglietti aerei per un volo Aeroflot da Istanbul a– aggiunge– A causa delle sanzioni in vigore nei confronti di questa ...

