La risposta di Vittorio Garrone quando Antonella Clerici dice che è ingrassata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 11 giugno 2022)perè il vero amore, il compagno con cui intende invecchiare, l’unico che la rende sicura e che la fa sentire bellissima anchesa di essere. I chili in più, la cellulite, aggiungiamo anche i problemi della menopausa, perché lane parla sempre in tv; marisponde sempre nel modo giusto. Niente bugie, come fanno molto uomini che negano l’evidenza perché non sanno cosa rispondere. Adpiace ladel suo compagnolei ha un attimo di sconforto perché il suo corpo è cambiato. E’ a La Repubblica che la conduttrice si racconta e come sempre lo fa con la trasparenza che ...