Chi era Julee Cruise, musa di David Lynch e voce di Twin Peaks (Di sabato 11 giugno 2022) Per un certo periodo di tempo, non si parlava d’altro che di Twin Peaks, serie televisiva che ha fatto la storia, ideata, diretta e sceneggiata dal genio di David Lynch. Come per ogni prodotto, si ricorda sempre qualcosa di indelebile: in questo caso, la voce di Julee Cruise, che è stata considerata come la musa di Lynch. voce della popolare serie, attrice e cantante, ha avuto una vita fatta di alti e bassi, in cui, alla fine, la depressione ha avuto la meglio. Chi era Julee Cruise: gli inizi e la carriera Nata a Creston il primo dicembre del 1956, Julee si è appassionata alla musica sin da bambina. Non a caso, i primi strumenti che ha suonato sono stati il corno ... Leggi su dilei (Di sabato 11 giugno 2022) Per un certo periodo di tempo, non si parlava d’altro che di, serie televisiva che ha fatto la storia, ideata, diretta e sceneggiata dal genio di. Come per ogni prodotto, si ricorda sempre qualcosa di indelebile: in questo caso, ladi, che è stata considerata come ladidella popolare serie, attrice e cantante, ha avuto una vita fatta di alti e bassi, in cui, alla fine, la depressione ha avuto la meglio. Chi era: gli inizi e la carriera Nata a Creston il primo dicembre del 1956,si è appassionata alla musica sin da bambina. Non a caso, i primi strumenti che ha suonato sono stati il corno ...

Pubblicità

fattoquotidiano : “Palazzo Chigi e gli stessi Servizi facciano luce su chi ha diffuso il dossier”. Il vicepresidente della Commission… - ligabue : Chi c'era tra i 100.000? #30anniinungiorno #4giugno #RCFArena - AlbertoBagnai : Capisco che i punturini pandemici possano abboccare, ma chi ha vissuto il vero Dibattito sa bene a che gioco giochi… - cineastri : ieri sera non c'era il wifi così ho scoperto per caso che su rai gulp stavano trasmettendo la 2x01 di Anne with an… - liliaragnar : Siamo finiti ancora genteche segue questo PdM...memoria corta, chi c'era ....Bergamo etc...? 'non ho un soldo'..e… -