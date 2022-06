Messina, droga nascosta in auto e occultata nella 'nduja: arrestato 52enne (Di venerdì 10 giugno 2022) commenta I carabinieri di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 52enne calabrese, già noto alle forze dell'ordine, per trasporto di sostanze stupefacenti. L'uomo fermato per un normale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 giugno 2022) commenta I carabinieri dihanno, in flagranza di reato, uncalabrese, già noto alle forze dell'ordine, per trasporto di sostanze stupefacenti. L'uomo fermato per un normale ...

