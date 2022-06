Lazio: questa l'offerta per il riscatto di Cabral (Di venerdì 10 giugno 2022) Nonostante sia stato utilizzato con il contagocce, la Lazio vorrebbe riscattare Jovane Cabral. L'attaccante 23enne è di proprietà... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Nonostante sia stato utilizzato con il contagocce, lavorrebbe riscattare Jovane. L'attaccante 23enne è di proprietà...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Lazio: questa l'offerta per il riscatto di Cabral - BlackEagle1967 : @LazioNostalgia @spicciar Eh si. Giorgio e’ sempre stato un mito per me nonostante tutto! Un giocatore unico, che c… - visit_lazio : Vi auguriamo buona serata con questo scatto incantevole da #Viterbo. I suoi campi di lavanda color indaco nel cuore… - Gianluc96955001 : RT @spicciar: Ricordo uno striscione degli Irriducibili al Flaminio: 'Lui [Luigi Bigiarelli] l'ha fondata. Non sarà mai vostra'. Ecco, per… - Giancar70709960 : @salomone_l @OfficialSSLazio Lotito non è mai stato tifosi della Lazio, sei tu forse che lo pensavi! Comunque se no… -