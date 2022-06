La Regina Elisabetta? Cosa si augura sui figlio Carlo (Di venerdì 10 giugno 2022) Facciamo, come sempre, molti auguri alla Regina Elisabetta, che ha compiuto 96 anni, che ha avuto il Covid con una serie di postumi, ma che, di recente, si è presentata a sorpresa all'inaugurazione di una nuova stazione della metro di Londra. Camminava appoggiandosi al bastone come sempre e salutava sorridendo a tutti. Capisco che per Carlo d'Inghilterra diventare re può essere una legittima aspirazione. Però è anche figlio e non può non augurare alla madre lunga vita. Ogni volta che parlo della Regina Elisabetta non posso che ricordare suo marito, Filippo, morto a 99 anni, dopo aver passato una vita rigorosamente un passo indietro alla moglie Regina. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Facciamo, come sempre, molti auguri alla, che ha compiuto 96 anni, che ha avuto il Covid con una serie di postumi, ma che, di recente, si è presentata a sorpresa all'inzione di una nuova stazione della metro di Londra. Camminava appoggiandosi al bastone come sempre e salutava sorridendo a tutti. Capisco che perd'Inghilterra diventare re può essere una legittima aspirazione. Però è anchee non può nonre alla madre lunga vita. Ogni volta che parlo dellanon posso che ricordare suo marito, Filippo, morto a 99 anni, dopo aver passato una vita rigorosamente un passo indietro alla moglie

Pubblicità

ilpost : Il video della regina Elisabetta II con l’orsetto Paddington, per celebrare i 70 anni di regno - Agenzia_Ansa : FLASH I Malessere per la Regina Elisabetta, non parteciperà a cerimonia St. Paul #ANSA - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - Valeria25843701 : @lalienospacejay Sono stati nominati anche baronetti dalla regina Elisabetta ll in persona, hanno fatto diversi fil… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #10giugno 1921 nasceva #FilippodiEdimburgo. Marito sempre nell'ombra della regina Elisabetta: il più longevo consort… -