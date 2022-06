I pazienti rifiutano le cure del paramedico transgender: “Mi chiedono ‘cosa sei'” (Di venerdì 10 giugno 2022) Rinunciare alle cure medice per omotransfobia. È quello che accade a Polegate, nell’East Sussex (Regno Unito), dove un paramedico ha dichiarato alla BBC che alcuni pazienti rifiutano il suo aiuto solo perché è transgender. Steph Meech, 53 anni, che lavora per il South East Coast Ambulance Service (Secamb), è paramedico da 20 anni. E si identifica come una donna. Da quando ha fatto coming out, però, è stata vittima di numerosi abusi verbali e fisici da parte delle persone che hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza. A livello nazionale, nel 2021 sono state registrate 11.749 segnalazioni di abusi o aggressioni nei confronti del personale delle ambulanze. Un aumento del 35% rispetto al 2020. “Cosa sei?” Steph Meech, 53 anni, lavora come paramedico da 20 anni. ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Rinunciare allemedice per omotransfobia. È quello che accade a Polegate, nell’East Sussex (Regno Unito), dove unha dichiarato alla BBC che alcuniil suo aiuto solo perché è. Steph Meech, 53 anni, che lavora per il South East Coast Ambulance Service (Secamb), èda 20 anni. E si identifica come una donna. Da quando ha fatto coming out, però, è stata vittima di numerosi abusi verbali e fisici da parte delle persone che hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza. A livello nazionale, nel 2021 sono state registrate 11.749 segnalazioni di abusi o aggressioni nei confronti del personale delle ambulanze. Un aumento del 35% rispetto al 2020. “Cosa sei?” Steph Meech, 53 anni, lavora comeda 20 anni. ...

