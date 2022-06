Golf | il PGA Tour non fa sconti | sospesi tutti i giocatori entrati nella lega araba

Pubblicità

OA Sport

Si parte subito con le marce altissime al RBC Canadian Open, evento delTour che precede il tanto atteso US Open. Sul percorso di Toronto, in Ontario, è Wyndham Clark a tentare il primo allungo. Lo statunitense è riuscito a concludere il primo giro in 63 colpi e guida ...Mano durissima delTour che ha deciso di sospendere ben 17 giocatori che questa settimana prendono parte a Londra al primo evento della Superlega araba. Tanti i nomi eccellenti tra i campioni Major, tra cui il ... Golf, PGA Tour: Wyncham Clark guida il Canadian Open dopo il primo round Si parte subito con le marce altissime al RBC Canadian Open, evento del PGA Tour che precede il tanto atteso US Open. Sul percorso di Toronto, in Ontario, è Wyndham Clark a tentare il primo allungo. L ..."Come sapete, i giocatori elencati di seguito non hanno ricevuto i necessari eventi in conflitto e comunicati sui diritti dei media - o non hanno affatto ...