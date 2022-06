Filippo Inzaghi al mare con la compagna e il figlio torna sempre a Formentera (Di venerdì 10 giugno 2022) Anche Filippo Inzaghi ha scelto Formentera per le vacanze al mare che anticipano l’estate 2022. Manca poco al 21 giugno ma mai come questa primavera tutti hanno voglia di andare al mare. Filippo Inzaghi ovviamente ci va con Angela Robusti, la sua compagna, e il loro piccolino. Il figlio di Inzaghi è nato 8 mesi fa ma sull’isola piena di natura e allegria la coppia è di casa ed è per questo che sono tornati sulle spiagge dove è nato il loro amore. Questa però è davvero una vacanza speciale perché Filippo e Angela ci tornano da genitori con il loro piccolo Edoardo. E’ la rivista Gente a pubblicare le foto della famiglia mentre gioca in acqua. Da scapolo d’oro pronto a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 giugno 2022) Ancheha sceltoper le vacanze alche anticipano l’estate 2022. Manca poco al 21 giugno ma mai come questa primavera tutti hanno voglia di andare alovviamente ci va con Angela Robusti, la sua, e il loro piccolino. Ildiè nato 8 mesi fa ma sull’isola piena di natura e allegria la coppia è di casa ed è per questo che sonoti sulle spiagge dove è nato il loro amore. Questa però è davvero una vacanza speciale perchée Angela cino da genitori con il loro piccolo Edoardo. E’ la rivista Gente a pubblicare le foto della famiglia mentre gioca in acqua. Da scapolo d’oro pronto a ...

