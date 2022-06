Covid hotel | affare a 4 stelle I costi dei posti letto sono triplicati

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 giugno 2022) La spesa per la quarantena alberghiera è andata alle, più delle 4 di cui si fregia lo "Sheraton Parco de' Medici", nel quale è stato aperto, fino all'aprile scorso, uno dei 15della Regione Lazio. Per assicurare «l'ospitalità protetta nella struttura alberghiera» dell'Eur, dove le Asl Roma 3 e 4 hanno inviato i «pazientipositivi, asintomatici, non critici o in via di guarigione, dimessi o in corso di dimissione da ospedale per acuti che, in conseguenza del necessario isolamento ed in mancanza di supporto familiare o idoneità dell'abitazione, non posrientrare presso il proprio domicilio», il conto è stato milionario. Anche se per ora è noto solo quello dell'Asl Roma 4, che ha deliberato fino ad ora una spesa complessiva di un milione e 800 mila euro per 8 mesi, con una ...