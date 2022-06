Ci sono storie piccole che pure meritano di essere raccontate: quella di Martin e Mogli, motociclista tedesco e gattina marocchina, è una di queste (Di venerdì 10 giugno 2022) Martin e Mogli si sono incontrati nel 2017 su una strada assolata del Marocco. Lei aveva due mesi, era magra, fragile e malridotta e senza di lui non se la sarebbe mai cavata, lui non aveva neanche 30 anni e sognava una vita nomade in sella alla sua Honda Africa Twin. Nulla di compatibile con il possesso di un animale “domestico”. I gatti in pelo e ossa più famosi della storia del cinema guarda le foto Leggi anche › Gatti, se li conosci li assecondi: ecco le 5 cose che odiano e le 5 ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 giugno 2022)siincontrati nel 2017 su una strada assolata del Marocco. Lei aveva due mesi, era magra, fragile e malridotta e senza di lui non se la sarebbe mai cavata, lui non aveva neanche 30 anni e sognava una vita nomade in sella alla sua Honda Africa Twin. Nulla di compatibile con il possesso di un animale “domestico”. I gatti in pelo e ossa più famosi della storia del cinema guarda le foto Leggi anche › Gatti, se li conosci li assecondi: ecco le 5 cose che odiano e le 5 ...

