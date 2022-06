Angela Di Iorio tornerà a Uomini e Donne? La dichiarazione: “Mi ha offesa” (Di venerdì 10 giugno 2022) Angela Di Iorio è stata una delle protagonisti più chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, dopo un percorso piuttosto complicato nel dating show, decise di abbandonare il programma nel 2019. Il suo addio, ovviamente, scatenò reazioni contrastanti sul web. C’era chi chiedeva a gran voce il suo rientro e chi era felice del suo addio. Nelle ultime ore, a distanza di circa tre anni, la donna ha deciso di tornare a parlare della sua esperienza. In un’intervista rilasciata per il settimanale Più Donna, si è concentrata sui motivi che la spinsero a lasciare la trasmissione e sulle condizioni che potrebbero spingerla a partecipare nuovamente. Angela Di Iorio ricorda il trattamento ricevuto da Tina e Gianni: “Mi massacravano” Angela Di Iorio ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 giugno 2022)Diè stata una delle protagonisti più chiacchierate del Trono Over di. La dama, dopo un percorso piuttosto complicato nel dating show, decise di abbandonare il programma nel 2019. Il suo addio, ovviamente, scatenò reazioni contrastanti sul web. C’era chi chiedeva a gran voce il suo rientro e chi era felice del suo addio. Nelle ultime ore, a distanza di circa tre anni, la donna ha deciso di tornare a parlare della sua esperienza. In un’intervista rilasciata per il settimanale Più Donna, si è concentrata sui motivi che la spinsero a lasciare la trasmissione e sulle condizioni che potrebbero spingerla a partecipare nuovamente.Diricorda il trattamento ricevuto da Tina e Gianni: “Mi massacravano”Di...

