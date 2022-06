Un anno fa la morte del giurista Musco, presentato volume ‘Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego’ (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – A un anno dalla scomparsa di Enzo Musco è stato presentato al circolo canottieri Roma il volume ‘Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego’, opera ideata proprio dal noto giurista e realizzata con il contributo di Francesco Ardito e Alessandra Martuscelli, edita da Zanichelli. L’incontro, moderato da Antonietta Di Vizia, giornalista Rai Pubblica Utilità, è stato promosso dalla Fondazione Centro Studi Valore Impresa. Ad aprire la presentazione Gianni Cicero, presidente della Fondazione Centro Studi Valore Impresa. “Non potevamo non cogliere l’occasione di ricordare un grande professionista e un uomo che è stato un esempio di vita”, ha detto. Cicero ha poi annunciato l’istituzione del premio intitolato proprio a Enzo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – A undalla scomparsa di Enzoè statoal circolo canottieri Roma il, opera ideata proprio dal notoe realizzata con il contributo di Francesco Ardito e Alessandra Martuscelli, edita da Zanichelli. L’incontro, moderato da Antonietta Di Vizia, giornalista Rai Pubblica Utilità, è stato promosso dalla Fondazione Centro Studi Valore Impresa. Ad aprire la presentazione Gianni Cicero, presidente della Fondazione Centro Studi Valore Impresa. “Non potevamo non cogliere l’occasione di ricordare un grande professionista e un uomo che è stato un esempio di vita”, ha detto. Cicero ha poi annunciato l’istituzione del premio intitolato proprio a Enzo ...

