Sky: “Napoli, no a Mertens, operazione troppo costosa. Occhio a Sarri. Nessuna frenata per Bernardeschi. Le ultime su Deulofeu.” (Di giovedì 9 giugno 2022) Rottura tra Mertens e il Napoli, Sarri potrebbe approfittarne. Le ultimissime sulle operazioni Deulofeu e Bernardeschi. Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui movimenti del calcio Napoli ai microfoni di Radio Marte. “Mertens? Credo che il mercato di Mertens sia appena iniziato, dopo la mail e la rottura dei rapporti diplomatici. C’è ancora un piccolo margine per il rinnovo, ma la sensazione che abbiamo è che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Vuole giocare la Champions, magari con un’offerta superiore a quella del Napoli. Credo che lui abbia ancora voglia di dimostrare di essere un giocatore decisivo. La Lazio di Sarri la terrei sempre lì.Il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Rottura trae ilpotrebbe approfittarne. Le ultimissime sulle operazioni. Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui movimenti del calcioai microfoni di Radio Marte. “? Credo che il mercato disia appena iniziato, dopo la mail e la rottura dei rapporti diplomatici. C’è ancora un piccolo margine per il rinnovo, ma la sensazione che abbiamo è che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Vuole giocare la Champions, magari con un’offerta superiore a quella del. Credo che lui abbia ancora voglia di dimostrare di essere un giocatore decisivo. La Lazio dila terrei sempre lì.Il ...

