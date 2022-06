Municipio III, Zevi: con decentramento patrimonio torna a cittadini (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – “Oggi cediamo al Municipio III una parte fondamentale della città. È la prima di una lunga serie di consegne, che si basano tutte su uno stesso principio: il patrimonio di Roma Capitale è tornato a disposizione delle cittadine e dei cittadini.” “Lo facciamo oggi con il presidente Paolo Emilio Marchionne e continueremo a farlo con gli altri Municipi, lasciando loro la gestione delle aree verdi di massimo 20.000 metri quadri.” “Il sindaco Gualtieri e i romani che ci hanno votato ci chiedono di realizzare la città dei 15 minuti, dei servizi di prossimità e del decentramento. Lo faremo un passo alla volta, ma con grande caparbietà”. Lo ha detto l’assessore al patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi, a margine della firma di oggi in III ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – “Oggi cediamo alIII una parte fondamentale della città. È la prima di una lunga serie di consegne, che si basano tutte su uno stesso principio: ildi Roma Capitale èto a disposizione delle cittadine e dei.” “Lo facciamo oggi con il presidente Paolo Emilio Marchionne e continueremo a farlo con gli altri Municipi, lasciando loro la gestione delle aree verdi di massimo 20.000 metri quadri.” “Il sindaco Gualtieri e i romani che ci hanno votato ci chiedono di realizzare la città dei 15 minuti, dei servizi di prossimità e del. Lo faremo un passo alla volta, ma con grande caparbietà”. Lo ha detto l’assessore ale alle Politiche abitative di Roma Capitale, Tobia, a margine della firma di oggi in III ...

