Liverpool, 100 milioni per Darwin Nunez (Di giovedì 9 giugno 2022) Jurgen Klopp ha scelto il nuovo attaccante del suo Liverpool. L'obiettivo dichiarato dei Reds è l'uruguaiano Darwin Nunez del Benfica. Il club britannico è pronto ad offrire 80 milioni di euro più bonus per strappare l'attaccante alla forte concorrenza della Premier League – Manchester United e Tottenham su tutte. Un'operazione da circa 100 milioni di euro che permetterà al Liverpool di sostituire Sadio Manè, in procinto di trasferirsi al Bayern Monaco, dopo la chiara volontà di cambiare aria ammessa nei giorni scorsi dal ritiro della Nazionale. Klopp innamorato di Nunez Il 22enne attaccante uruguaiano ha stregato Klopp nella doppia sfida di Champions League tra il suo Liverpool e il Benfica. Due gol in due partite che non sono passate ...

