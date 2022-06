Filorussi condannano a morte due mercenari britannici e uno marocchino (Di giovedì 9 giugno 2022) La corte suprema dell'autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte due "mercenari" britannici (Aiden Aslin, 28 anni, del Nottinghamshire e Shaun Pinner, 48 anni, del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 giugno 2022) La corte suprema dell'autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato adue "(Aiden Aslin, 28 anni, del Nottinghamshire e Shaun Pinner, 48 anni, del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | I filorussi condannano a morte i due mercenari britannici. Pena capitale anche per il marocchino. Combatt… - alfrig409 : #Guerra in #Ucraina ultime notizie. Inviato Usa a Osce:?Cremlino prepara annessione #Kherson - #Ambasciatore #Kiev… - vuance : RT @lanf64: #Ucraina. I #filorussi condannano a morte i 2 'mercenari' britannici. Maledetti bastardi, la pagherete cara e, speriamo, prest… - AleRepossi : RT @liberobatt: Fucilateli! I filorussi di Donetsk condannano a morte tre mercenari stranieri. “Siamo due inglesi e un marocchino, ma solda… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | I filorussi condannano a morte i due mercenari britannici. Pena capitale anche per il marocchino. Combattevano… -