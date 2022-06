Davide Bonolis compie 18 anni e mamma Sonia scrive un post bellissimo per lui (Di giovedì 9 giugno 2022) Davide Bonolis è il figlio del noto conduttore televisivo ovvero Paolo e di Sonia Bruganelli. Il giovane pare che abbia 18 anni e le foto con dedica della sua mamma hanno fatto il giro del web. Sicuramente la famiglia Bonolis sta festeggiando un compleanno molto importante, ovvero quello di Davide che da diversi anni è al centro del gossip soprattutto per il fatto di essere un appassionato del reality di Canale 5 ovvero il Grande fratello vip. Già un pò di tempo fa il giovane aveva fatto sapere di essere particolarmente interessato a prendere parte al reality, ovviamente nel momento in cui avrebbe compiuto la maggiore età. Adesso che Davide ha raggiunto questo traguardo, è probabile che lo vedremo nel cast del reality condotto da ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 9 giugno 2022)è il figlio del noto conduttore televisivo ovvero Paolo e diBruganelli. Il giovane pare che abbia 18e le foto con dedica della suahanno fatto il giro del web. Sicuramente la famigliasta festeggiando un compleanno molto importante, ovvero quello diche da diversiè al centro del gossip soprattutto per il fatto di essere un appassionato del reality di Canale 5 ovvero il Grande fratello vip. Già un pò di tempo fa il giovane aveva fatto sapere di essere particolarmente interessato a prendere parte al reality, ovviamente nel momento in cui avrebbe compiuto la maggiore età. Adesso cheha raggiunto questo traguardo, è probabile che lo vedremo nel cast del reality condotto da ...

