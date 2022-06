Ultime Notizie – Allerta meteo sull’Italia – Adnkronos.com (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maltempo in arrivo sull’Italia, è Allerta meteo arancione per due regioni e gialla per altre 13. L’approssimarsi di una saccatura atlantica alle nostre regioni settentrionali causerà infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Paese, dando luogo a partire dal tardo pomeriggio di oggi a piogge e temporali, localmente anche intensi, sulle regioni settentrionali, in estensione dalle prime ore di domani alle regioni centrali e meridionali, in particolare sui settori adriatici. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Lombardia e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dalla mattinata su Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni potranno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maltempo in arrivo, èarancione per due regioni e gialla per altre 13. L’approssimarsi di una saccatura atlantica alle nostre regioni settentrionali causerà infatti un graduale peggioramento delle condizionirologiche su gran parte del Paese, dando luogo a partire dal tardo pomeriggio di oggi a piogge e temporali, localmente anche intensi, sulle regioni settentrionali, in estensione dalle prime ore di domani alle regioni centrali e meridionali, in particolare sui settori adriatici. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Lombardia e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dalla mattinata su Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni potranno ...

