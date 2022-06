Milan, i problemi societari del Lille rallentano le operazioni Botman e Renato Sanches (Di mercoledì 8 giugno 2022) Restano in stand-by le operazioni Botman e Renato Sanches per il Milan, determinato ad acquistare i due giocatori dal Lille. Alla base di questa frenata ci sono dei problemi societari del club francese, che sta vivendo un periodo di transizione. La stagione al di sotto delle aspettative ha infatti scatenato dei malumori tra il fondo Merlyn Partner e l’ad Letang. Attualmente, dunque, il calciomercato passa in secondo piano visto che c’è da fare chiarezza sui vertici del club. Ciò vuol dire che i rossoneri potrebbero dover attendere il 1° luglio per assicurarsi le prestazioni dei due calciatori. Milan che intanto continua a guardarsi intorno e monitora il belga De Ketelaere. Tuttavia i circa 35 milioni richiesti dal Bruges ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Restano in stand-by leper il, determinato ad acquistare i due giocatori dal. Alla base di questa frenata ci sono deidel club francese, che sta vivendo un periodo di transizione. La stagione al di sotto delle aspettative ha infatti scatenato dei malumori tra il fondo Merlyn Partner e l’ad Letang. Attualmente, dunque, il calciomercato passa in secondo piano visto che c’è da fare chiarezza sui vertici del club. Ciò vuol dire che i rossoneri potrebbero dover attendere il 1° luglio per assicurarsi le prestazioni dei due calciatori.che intanto continua a guardarsi intorno e monitora il belga De Ketelaere. Tuttavia i circa 35 milioni richiesti dal Bruges ...

