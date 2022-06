Maria De Filippi ricorda Michele Merlo: il messaggio commovente (Di mercoledì 8 giugno 2022) La famosa conduttrice Maria De Filippi ha ricordato Michele Merlo dopo un anno preciso dalla sua scomparsa. Il messaggio Michele Merlo, giovane cantante di 28 anni, scomparso l’anno scorso a causa di una leucemia fulminante, ha lasciato un profondo vuoto all’interno dei cuori di familiari, amici e tanti fan. Il messaggio di Maria De Filippi in ricordo di Michele Merlo(Via Screenshot)Proprio per questo il 6 giugno 2022 è stato organizzato un evento in suo onore. Alla manifestazione hanno partecipato una grande quantità di amici e parenti, tra questi anche Maria De Filippi ha voluto dare il suo contributo attraverso un ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 giugno 2022) La famosa conduttriceDehatodopo un anno preciso dalla sua scomparsa. Il, giovane cantante di 28 anni, scomparso l’anno scorso a causa di una leucemia fulminante, ha lasciato un profondo vuoto all’interno dei cuori di familiari, amici e tanti fan. IldiDein ricordo di(Via Screenshot)Proprio per questo il 6 giugno 2022 è stato organizzato un evento in suo onore. Alla manifestazione hanno partecipato una grande quantità di amici e parenti, tra questi ancheDeha voluto dare il suo contributo attraverso un ...

