Lavoro, settimana corta e stesso stipendio: che succede a Londra? (Di mercoledì 8 giugno 2022) settimana corta e stesso stipendio: al via anche nel Regno Unito, a partire dall'Inghilterra, un primo esperimento pilota di Lavoro flessibile che consentirà a 3.300 persone di concentrare la propria attività di lavoratore dipendente su un arco di soli 4 giorni alla settimana, a parità di stipendio. settimana corta e stesso salario, al via esperimento L'iniziativa, annunciata a fine maggio, riguarda per ora solo 70 aziende che vi hanno aderito su base volontaria; ma viene vista con curiosità dai media, dopo le sperimentazioni già condotte ad esempio con esiti alterni in Islanda o in Paesi extra-europei; e dopo l'annuncio di un ampliamento di test analoghi nei prossimi mesi in Spagna o in Scozia, Durata di 6 mesi per il ...

