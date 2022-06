Inter, Lukaku in prestito? Ora il Chelsea apre (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Chelsea apre al prestito di Romelu Lukaku all’Inter. Un’operazione che non è più impossibile, spiega Sky Sport. Decisiva può essere la volontà del giocatore che vuole tornare in nerazzurro. Occhio poi alle uscite. Milan Skriniar e Alessandro Bastoni attirano le attenzioni di molti club. Sull’italiano ci sono il Manchester United e il Tottenham che però sta lavorando su Pau Torres del Villareal in un affare che comprende anche Lo Celso. Anche i Red Devils guardano allo spagnolo in duello totale con Bastoni. Per quanto riguarda Skriniar gli esami a cui si è sottoposto dopo l’infortunio in nazionale hanno confermato il problema muscolare ed escluso l’Interessamento del ginocchio. Il Psg resta vigile. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilaldi Romeluall’. Un’operazione che non è più impossibile, spiega Sky Sport. Decisiva può essere la volontà del giocatore che vuole tornare in nerazzurro. Occhio poi alle uscite. Milan Skriniar e Alessandro Bastoni attirano le attenzioni di molti club. Sull’italiano ci sono il Manchester United e il Tottenham che però sta lavorando su Pau Torres del Villareal in un affare che comprende anche Lo Celso. Anche i Red Devils guardano allo spagnolo in duello totale con Bastoni. Per quanto riguarda Skriniar gli esami a cui si è sottoposto dopo l’infortunio in nazionale hanno confermato il problema muscolare ed escluso l’essamento del ginocchio. Il Psg resta vigile. SportFace.

