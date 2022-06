In Austria studenti e docenti bloccati in un sentiero: salvati dal soccorso alpino (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il soccorso alpino Austriaco ha tratto in salvo con degli elicotteri un centinaio tra alunni e insegnanti, rimasti bloccati su un sentiero di montagna in Austria, nel Vorarlberg. I docenti e gli studenti tra i 12 e i 14 anni provenivano da Ludwigshafen, in Germania. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilco ha tratto in salvo con degli elicotteri un centinaio tra alunni e insegnanti, rimastisu undi montagna in, nel Vorarlberg. Ie gli tra i 12 e i 14 anni provenivano da Ludwigshafen, in Germania. L'articolo .

Studenti e insegnati bloccati in un sentiero: salvati dal soccorso alpino

Il soccorso alpino austriaco ha tratto in salvo con degli elicotteri un centinaio tra alunni e insegnanti, rimasti bloccati su un sentiero di montagna in Austria, nel Vorarlberg. Gli otto prof e 99 ragazzi tra i 12 e i 14 anni provenivano da Ludwigshafen, in Germania. Un insegnante - scrive l'agenzia Apa citando la polizia austriaca - aveva organizzato ...