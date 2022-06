Denitrificatore a Marina di Ragusa | chiesto a febbraio

(Di mercoledì 8 giugno 2022)di– In merito alla crisi idrica adie all’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua potabile in molti quartiere delle frazionera, prende la parola il capogruppo della maggiore forza di opposizione consiliare, il pentastellato Sergio Firrincieli che ricorda come “nello scorso mese di, avevamo individuato la soluzione, spiegando che per evitare questo problema si sarebbe potuto spostare ai Gesuiti ilinutilizzato sito in contrada Nave. Ed è quello che sta succedendo in questo periodo. Ci vorranno, però, se tutto va bene, almeno una decina di giorni prima che ilentri in funzione quando, invece, il sistema avrebbe potuto essere già attivato da mesi, da quando, almeno, era ...

"Un'ordinanza firmata in questi giorni dal sindaco ci dice che a Marina di Ragusa non è possibile utilizzare, ancora una volta, l'acqua a fini potabili. Nello scorso ... ai Gesuiti il denitrificatore ... a Marina di Ragusa. Si tratta di un provvedimento preventivo e temporaneo: lo scorso weekend l'... sarà in vigore solo per il tempo necessario all'attivazione del denitrificatore, prevista tra pochi ...