Coronavirus, mercoledì 8 giugno: sono 2.844 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Oggi nel Lazio su 5.837 tamponi molecolari e 16.364 antigenici, per un totale di 22.201, si registrano 2.844 nuovi casi positivi (-779), 7 i decessi (+1), 484 ricoverati (-32), 32 terapie intensive ( = ) e +2.119 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.738”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel dettaglio: – Asl Roma 1: sono 618 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 612 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Oggi nelsu 5.837 tamponi molecolari e 16.364 antigenici, per un totale di 22.201, si registrano 2.844casi positivi (-779), 7 i decessi (+1), 484 ricoverati (-32), 32 terapie intensive ( = ) e +2.119 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%. I casi a Roma cittàa quota 1.738”. Così l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel dettaglio: – Asl Roma 1:618 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2:612 icasi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3: ...

