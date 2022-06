Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: John Cena tornerà a Raw! Scopriamo quando avverrà di preciso il suo rientro - - Tuttowrestling : Annunciato il ritorno di John Cena #JohnCena #Raw #WWE - ArrobaNawel : JOHN CENA SUUUUUUUUUUCKS JOHN CENA SUUUUUUUUUUCKS TE AMO JOHN CENA - TSOWrestling : Annunciata la data del ritorno di #JohnCena . #TSOW // #TSOS // #WWE - SpazioWrestling : WWE: Annunciato il ritorno di John Cena a Raw *UFFICIALE* #WWE #JohnCena -

Come molti sapranno Theory è stato etichettato come il prossimoCena internamente alla, una cosa che mette grande pressione sul wrestler. Dunque in molti sarebbero curiosi di vedere un ...DaCena a Triple H , passando per la pagina ufficiale della. Tutti hanno voluto rendere omaggio all'uomo che per molti è stato il capostipite del wrestling moderno. E sebbene ormai per lui ...As announced on WWE's Monday Night Raw, John Cena will be present on Monday Night Raw on Monday, June 27 in Laredo, Texas. That date is 20 years to the day from when Cena first ma ...John Cena festeggerà il suo 20° anniversario in WWE questo mese e sembra proprio che tornerà per partecipare in prima persona a questo evento. Il bostoniano si è visto pochissimo di recente in ...