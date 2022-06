Ultime Notizie – Ucraina, corpi caduti ad Azovstal consegnati a Kiev (Di martedì 7 giugno 2022) I corpi dei militari morti nelle acciaierie Azovstal a Mariupolad sono stati portati a Kiev. Tra questi, fa sapere l’Associazione delle famiglie dei difensori di Azovstal, “un terzo dei corpi è dei combattenti del reggimento Azov. Ancora da chiarire l’appartenenza degli altri corpi ad altre unità militari”. I corpi verranno sottoposti ad esami forensi da parte della polizia scientifica, un lavoro che potrebbe durare fino a tre mesi al termine del quale le famiglie verranno convocate per eseguire il riconoscimento. Prosegue intanto l’offensiva nel 103esimo giorno di guerra. Proseguono gli attacchi aerei e missilistici sulla regione di Luhansk. “Colpita ieri Zolote, danneggiate 13 case; colpita Hirske, 11 case danneggiate. A Lysychansk sono stati attaccati il mercato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Idei militari morti nelle acciaieriea Mariupolad sono stati portati a. Tra questi, fa sapere l’Associazione delle famiglie dei difensori di, “un terzo deiè dei combattenti del reggimento Azov. Ancora da chiarire l’appartenenza degli altriad altre unità militari”. Iverranno sottoposti ad esami forensi da parte della polizia scientifica, un lavoro che potrebbe durare fino a tre mesi al termine del quale le famiglie verranno convocate per eseguire il riconoscimento. Prosegue intanto l’offensiva nel 103esimo giorno di guerra. Proseguono gli attacchi aerei e missilistici sulla regione di Luhansk. “Colpita ieri Zolote, danneggiate 13 case; colpita Hirske, 11 case danneggiate. A Lysychansk sono stati attaccati il mercato ...

