Salernitana, due occasioni dal Genoa (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo l'addio di Sabatini, la Salernitana aspetta una risposta da Bigon per il ruolo di direttore sportivo ma intanto porta avanti il mercato... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo l'addio di Sabatini, laaspetta una risposta da Bigon per il ruolo di direttore sportivo ma intanto porta avanti il mercato...

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana, interessano due difensori del Genoa ma c'è concorrenza - calciomercatopp : Salernitana al centro del mercato: summit per il riscatto di Verdi, due obiettivi nel Genoa - Quorthon993 : @EdoardoMecca1 @Swaffle_7 Serve Andrea Pirlo per fare più di due passaggi di fila contro Salernitana, Spezia, Empoli, Venezia. Ok. - fabr_inter : @FFunesto @NackaSkoglund89 @marifcinter La Salernitana ha anche ricavi infinitamente minori rispetto all'Inter. Una… - pietromichi : @cataleta_savino @MatteoMascia13 @juanito1897 1 gol in 8 partite di Champions, da dicembre ad Aprile in campionato… -