“Questa si chiama propaganda”. Capuozzo sferza i giornali sull’Ucraina (Di martedì 7 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/Capuozzo.mp4 In questi tempi di liste di proscrizione, porsi anche solo delle domande o dei dubbi diventa pericoloso. Nel senso che nel giro di cinque minuti rischi di diventare il “putiniano” di turno, con tutto quello che ne consegue. Lo sa bene Toni Capuozzo, che però non ha mai smesso di interrogarsi su quello che succede in Ucraina e soprattutto di segnalare a tutti, colleghi compresi, che la propaganda non c’è solo da parte russa ma anche dalle parti di Zelensky. Ieri sera, durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, lo storico inviato di guerra è tornato a ribadire le sue tesi. “C’è propaganda da parte russa, ma anche da parte ucraina – ha detto – C’è una differenza sostanziale ovviamente tra la propaganda dell’aggressore e quella ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 7 giugno 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/.mp4 In questi tempi di liste di proscrizione, porsi anche solo delle domande o dei dubbi diventa pericoloso. Nel senso che nel giro di cinque minuti rischi di diventare il “putiniano” di turno, con tutto quello che ne consegue. Lo sa bene Toni, che però non ha mai smesso di interrogarsi su quello che succede in Ucraina e soprattutto di segnalare a tutti, colleghi compresi, che lanon c’è solo da parte russa ma anche dalle parti di Zelensky. Ieri sera, durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, lo storico inviato di guerra è tornato a ribadire le sue tesi. “C’èda parte russa, ma anche da parte ucraina – ha detto – C’è una differenza sostanziale ovviamente tra ladell’aggressore e quella ...

Advertising

Mov5Stelle : ? INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA ? Abbiamo bisogno del tuo sostegno e della tua partecipazione, questa si chia… - AloprontoS : Sei rimasto chiuso fuori casa? Hai bisogno di un fabbro urgente? Questa situazione è scomoda e quando si verifica q… - _ittos_ : RT @BcnChiamaItalia: Una nuova settimana e delle fresche fresche notizie di giornata su ??Barcellona Chiama Italia!?? In questa sesta puntat… - BcnChiamaItalia : Una nuova settimana e delle fresche fresche notizie di giornata su ??Barcellona Chiama Italia!?? In questa sesta pun… - Kalle_Weller : @CarloCalenda @EnricoLetta Come si chiama questa tua ennesima esilarante avventura, Comencino goes to Israel? -

Salario minimo, raggiunta intesa in Europa La direttiva chiama gli Stati membri con salari minimi legali a mettere in atto "un quadro ... Maggiori dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programma questa mattina a Strasburgo ... Le riforme necessarie per la scuola ... quando si sa che una legge non sostituisce mai l'uomo che deve applicarla e quindi è in questa ... Nelle democrazie si chiama 'discriminazione positiva'. Ed è l'opposto dell'eguaglianza formale perché ... ilGiornale.it Cosenza, Goretti chiama Diana: già lavora per la Reggiana La Gazzetta di Reggio scrive del primo contatto tra il nuovo direttore sportivo e l’allenatore che dovrebbe essere confermato sulla panchina degli emiliani Che le strade di Roberto Goretti e del Cosen ... Emergenza medici di base: verranno richiamati i dottori andati in pensione L’annuncio dell’Ats dopo la chiusura del Centro di continuità assistenziale di Treviglio che ha lasciato 8 mila persone prive del servizio. Per i farmaci salvavita si pensa alla consegna a domicilio ... La direttivagli Stati membri con salari minimi legali a mettere in atto "un quadro ... Maggiori dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programmamattina a Strasburgo ...... quando si sa che una legge non sostituisce mai l'uomo che deve applicarla e quindi è in... Nelle democrazie si'discriminazione positiva'. Ed è l'opposto dell'eguaglianza formale perché ... Johnny Depp ha avuto ragione: si chiama giustizia La Gazzetta di Reggio scrive del primo contatto tra il nuovo direttore sportivo e l’allenatore che dovrebbe essere confermato sulla panchina degli emiliani Che le strade di Roberto Goretti e del Cosen ...L’annuncio dell’Ats dopo la chiusura del Centro di continuità assistenziale di Treviglio che ha lasciato 8 mila persone prive del servizio. Per i farmaci salvavita si pensa alla consegna a domicilio ...