Maestro: Bradley Cooper e Matt Bomer si scambiano un bacio sul set (FOTO) (Di martedì 7 giugno 2022) Bradley Cooper e Matt Bomer si scambiano un bacio appassionato sul set del biopic Maestro, la FOTO li mostra in abiti d'epoca. Bradley Cooper e Matt Bomer immortalati sul set del film Netflix Maestro, biopic dedicato al grande compositore Leonard Bernestein, mentre si scambino un bacio davanti all'obiettivo sul set di New York City. Come mostra la FOTO, Bradley Cooper, 47anni, appare in abiti d'epoca e in versione più giovane nei panni del musicista nel biopic di cui è anche regista. L'identità del personaggio di Matt Bomer non è ancora stata resa nota. Nel cast ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022)siunappassionato sul set del biopic, lali mostra in abiti d'epoca.immortalati sul set del film Netflix, biopic dedicato al grande compositore Leonard Bernestein, mentre si scambino undavanti all'obiettivo sul set di New York City. Come mostra la, 47anni, appare in abiti d'epoca e in versione più giovane nei panni del musicista nel biopic di cui è anche regista. L'identità del personaggio dinon è ancora stata resa nota. Nel cast ...

Advertising

SVespy13 : purtroppo maestro di bradley cooper è sempre nei miei pensieri ed io ad ogni contenuto che esce non riesco più a fa… - 3cinematographe : #Maestro, biopic #Netflix su Leonard Bernstein, vede #BradleyCooper nei panni del protagonista e #CareyMulligan in… - badtasteit : #Maestro: il bacio tra Bradley Cooper e Matt Bomer sul set del biopic di Bernstein - BlinkStationTV : Bradley Cooper e Matt Bomer no set do longa ‘Maestro’ em Nova York. Via: @FilmUpdates - badtasteit : #Maestro: anche #SarahSilverman nel cast del film di #BradleyCooper -