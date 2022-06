“Lascia Amici”. Maria De Filippi perde uno dei protagonisti. E si scopre il motivo (Di martedì 7 giugno 2022) Amici 22, nuovi insegnanti in arrivo? A poche settimane dalla chiusura del programma ecco che si riparte con il totonome. Così mentre il vincitore dell’ultima edizione Luigi Strangis ha iniziato il tour promozionale del suo primo ep. In otto mesi di scuola ad Amici Luigi Strangis è maturato tanto e si è fatto apprezzare sia dai docenti che dal pubblico. Tanto che sono in molti ad ipotizzare che tra qualche mese il vincitore di Amici 21 potrebbe calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023. Intervistato dal quotidiano Il Tempo Luigi Strangis non allontanava l’ipotesi anzi Lascia intendere il suo desiderio: “L’ho sempre seguito e sarebbe un altro sogno da realizzare. Sarei un pazzo a non volerlo. Resto con i piedi per terra. Devi avere il pezzo giusto perché altrimenti non sei te stesso”. Durante ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022)22, nuovi insegnanti in arrivo? A poche settimane dalla chiusura del programma ecco che si riparte con il totonome. Così mentre il vincitore dell’ultima edizione Luigi Strangis ha iniziato il tour promozionale del suo primo ep. In otto mesi di scuola adLuigi Strangis è maturato tanto e si è fatto apprezzare sia dai docenti che dal pubblico. Tanto che sono in molti ad ipotizzare che tra qualche mese il vincitore di21 potrebbe calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023. Intervistato dal quotidiano Il Tempo Luigi Strangis non allontanava l’ipotesi anziintendere il suo desiderio: “L’ho sempre seguito e sarebbe un altro sogno da realizzare. Sarei un pazzo a non volerlo. Resto con i piedi per terra. Devi avere il pezzo giusto perché altrimenti non sei te stesso”. Durante ...

Strage in una chiesa nigeriana. Quel martirio di Pentecoste: violenza mai ultima parola Il martire, invece, lascia allo Spirito l'ultima origine di ogni sua iniziativa, sarà lui a ... passando per Saulo è costellata di 'nemici' che si riscoprono amici. Il martirio dei cristiani nigeriani ...