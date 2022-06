Guerra Ucraina, Mentana ribadisce suo no a ospiti pro Russia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo post di Enrico Mentana in cui ribadisce e rivendica la sua decisione di non invitare nelle sue trasmissioni nessuna persona che sostenga o giustifichi l’invasione della Russia in Ucraina. “Repetita iuvant, dopo trecento ore di speciali sulla Guerra e in attesa di riprendere presto a farli (grazie per le sollecitazioni) – si legge su Facebook – Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l’invasione russa in Ucraina. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo, senza dover aggiungere nemmeno una virgola”. “Chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Nuovo post di Enricoin cuie rivendica la sua decisione di non invitare nelle sue trasmissioni nessuna persona che sostenga o giustifichi l’invasione dellain. “Repetita iuvant, dopo trecento ore di speciali sullae in attesa di riprendere presto a farli (grazie per le sollecitazioni) – si legge su Facebook – Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l’invasione russa in. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo, senza dover aggiungere nemmeno una virgola”. “Chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto ...

