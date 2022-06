Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Voto di sfiducia a Boris Johnson: il premier si salva, ma i voti ostili sono più del previsto - NicolaTenerelli : RT @Corriere: Voto di sfiducia a Boris Johnson: il premier si salva, ma i voti ostili sono più del previsto - disinformate_it : RT @Avvenire_Nei: Boris Johnson si salva dalla sfiducia in casa Tory: 211 a favore e 148 contrari - zazoomblog : Gb Johnson supera voto sfiducia - #Johnson #supera #sfiducia - infoitinterno : Gb, Johnson supera voto sfiducia -

Alla fine sono stati 148 su 359 i deputati ribelli che hanno votato contro Boris, molti di più di quelli previsti. Numeri che ora fanno aumentare la paura che il partito conservatore possa ...Boris- Ansa . Borisha strappato il rinnovo nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito Conservatore (da cui dipende la poltrona di primo ministro britannico) innescata dalla ...Johnson, nominato primo ministro nel 2019, ha subito crescenti pressioni, non riuscendo a superare le conseguenze di un resoconto che documentava festini a base di alcol a Downing Street, mentre la ...Londra è guidata da un leader incompetente, un problema anche per l’Ue. BILL EMMOTT Bill Emmott: “Boris Johnson si paragona a Churchill ma è un mix tra Trump e Berlusconi”. L’ex direttore dell’Economi ...