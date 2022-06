Farnesina convoca l’ambasciatore russo Razov | il contenuto del colloquio

(Di martedì 7 giugno 2022)Sergeydovrà rivedere la sua prassi comunicativa se vorrà restare in Italia. In sintesi, è questo ilemerso dalla riunione di ieri, lunedì 6 giugno, dopo lazione da parte dellae dal premier Mario Draghi. Il segretario generale del Ministero degli Esteri Ettore Sequi ha respinto con fermezza le L'articolo proviene da Inews24.it.

Il segretario generale della Farnesina ha inoltre rigettato le insinuazioni relative al presunto coinvolgimento di media del nostro Paese in una campagna anti - russa. Sequi ha rinnovato la condanna ...