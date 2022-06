Elodie zoom sul lato b da svenimento | Quel particolare incanta

(Di martedì 7 giugno 2022)Di Patrizi è sicuramente una delle cantanti più amate e belle del panorama italiano. Una foto postata di recente ha lasciato il pubblico senza parole. Brava e bella, giovane e aggraziata, elegante e intelligente ha tutto per essere considerata una delle donne più intriganti del mondo dello spettacolo e il pubblico l’adora. La foto L'articolosulb dachemusica.it.

Advertising

TvZoom

...tour della sua carriera ha addirittura pubblicato un album con sedici duetti registrato via... vede il rapper milanese collaborare con Tommaso Paradiso, Gazzelle, Irama, Sfera Ebbasta,, ......tour della sua carriera ha addirittura pubblicato un album con sedici duetti registrato via... vede il rapper milanese collaborare con Tommaso Paradiso, Gazzelle, Irama, Sfera Ebbasta,, ... X Factor 2022: Rkomi in giuria, ma manca ancora il conduttore. Anzi, la conduttrice