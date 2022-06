Data d’uscita di The Sandman su Netflix, la serie dai fumetti di Neil Gaiman con un cast di attori da Doctor Who a Il Trono di Spade (Di martedì 7 giugno 2022) The Sandman su Netflix si mostra in un primo teaser che svela anche la Data d’uscita. La serie tv è tratta dai fumetti DC Comics di Neil Gaiman (la mente dietro Good Omens) ed è descritta come “una ricca miscela di mito moderno e fantasy oscuro in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano perfettamente”. The Sandman su Netflix segue la storia di Sandman, il Re dei sogni (interpretato da Tom Sturridge), dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Thesusi mostra in un primo teaser che svela anche la. Latv è tratta daiDC Comics di(la mente dietro Good Omens) ed è descritta come “una ricca miscela di mito moderno e fantasy oscuro in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano perfettamente”. Thesusegue la storia di, il Re dei sogni (interpretato da Tom Sturridge), dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena unadi eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire ...

