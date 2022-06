Aggredita da un pitbull mentre torna a casa in bici: paura per una bimba di 7 anni (Di martedì 7 giugno 2022) Aggressione choc a Cassino in provincia di Frosinone. Una bambina di 7 anni è stata azzannata da un pitbull mentre tornava a casa in bicicletta. Morsi alle braccia, alle gambe e all'addome medicati in ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Aggressione choc a Cassino in provincia di Frosinone. Una bambina di 7è stata azzannata da unva aincletta. Morsi alle braccia, alle gambe e all'addome medicati in ...

Advertising

leggoit : Aggredita da un #pitbull mentre torna a casa in bici: paura per una bimba di 7 anni - ParliamoDiNews : Bambina di 7 anni aggredita da un pitbull a Cassino: ferite a gambe, braccia e addome #bambina #aggredita #pitbull… - occhio_notizie : La piccola passava in quel momento per strada con la sua bicicletta ed è stata morsa alle braccia, alle gambe e all… - animaleuropeRMP : @Patryx5 @faaramalap Ma non cerchi di convincere il mondo che il cavallo e’ un mostro assassino. Che tra parentesi… - LuanaYurha : @Cecils33724063 La mia Sandy stamattina è stata aggredita da due Pitbull lasciati liberi, è completamente squarciat… -