Ultime Notizie – Sostenibilità, Flaviani (Acea): “Formare le nuove generazioni è fondamentale” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Acea è da sempre impegnata nella formazione di giovani. L’azienda gestisce servizi importanti per la città e Formare le nuove generazioni è fondamentale, infatti da più di 20 anni Acea coinvolge le scuole in iniziative ad hoc”. A parlare è Tiziana Flaviani, responsabile della Funzione Comunicazione in Acea, al termine della premiazione del contest ‘Siamo Energia’ che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di Roma e Città Metropolitana. Tre sono le scuole che sono state premiate al termine del progetto nato per sensibilizzare i giovani sui temi del risparmio energetico e della Sostenibilità. “E’ importante educare i ragazzi per fagli capire l’importanza delle energie e dei beni primari, così da poterla preservare il più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) “è da sempre impegnata nella formazione di giovani. L’azienda gestisce servizi importanti per la città ele, infatti da più di 20 annicoinvolge le scuole in iniziative ad hoc”. A parlare è Tiziana, responsabile della Funzione Comunicazione in, al termine della premiazione del contest ‘Siamo Energia’ che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di Roma e Città Metropolitana. Tre sono le scuole che sono state premiate al termine del progetto nato per sensibilizzare i giovani sui temi del risparmio energetico e della. “E’ importante educare i ragazzi per fagli capire l’importanza delle energie e dei beni primari, così da poterla preservare il più ...

Advertising

La7tv : #lariachetira In diretta dal fronte Sud l'inviato Cristiano Tinazzi con le ultime notizie dai villaggi vicino la ci… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina ultime notizie. Massicci #bombardamenti su tutto il #fronte, sempre più vittime tra civili' @sole24ore https://t… - mormilemaria07 : RT @sole24ore: ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero essere dir… -