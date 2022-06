Trovato in Iraq con ceramiche da sito archeologico in borsa, condannato a 15 anni (Di lunedì 6 giugno 2022) Con una condanna molto superiore a quanto ci si aspettasse, un cittadino britannico è stato condannato a 15 anni di carcere da un tribunale iracheno con l'accusa di contrabbando di manufatti antichi. L'uomo, 66enne di nome James... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 giugno 2022) Con una condanna molto superiore a quanto ci si aspettasse, un cittadino britco è statoa 15di carcere da un tribunale iracheno con l'accusa di contrabbando di manufatti antichi. L'uomo, 66enne di nome James...

