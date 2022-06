Sciopero Ryanair giugno 2022: quand'è, quanto dura e motivazioni (Di lunedì 6 giugno 2022) Piloti e assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società Crew Link sono pronti allo Sciopero. Lo si legge in un comunicato disponibile sul sito Uiltrasporti.it. A proclamare la protesta sono Filt, Cgil e Uil Trasporti. Alla base della decisione c'è quella che viene definita «impossibilità» ad avere interlocuzioni dedicate ai problemi rilevati dal «personale navigante». Perché è stato indetto lo Sciopero Ryanair Lo Sciopero di Ryanair è previsto par martedì 8 giugno 2022 e durerà dalle ore 10 alle ore 14. Le motivazioni fornite dalle organizzazioni sindacali riguardano «il mancato adeguamento dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale» e «il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi non ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 6 giugno 2022) Piloti e assistenti di volo di, Malta Air e della società Crew Link sono pronti allo. Lo si legge in un comunicato disponibile sul sito Uiltrasporti.it. A proclamare la protesta sono Filt, Cgil e Uil Trasporti. Alla base della decisione c'è quella che viene definita «impossibilità» ad avere interlocuzioni dedicate ai problemi rilevati dal «personale navigante». Perché è stato indetto loLodiè previsto par martedì 8e durerà dalle ore 10 alle ore 14. Lefornite dalle organizzazioni sindacali riguardano «il mancato adeguamento dei minimi salariali previsti dal contratto nazionale» e «il perre di un accordo sul taglio degli stipendi non ...

