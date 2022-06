Pallanuoto, l’under 20 del Posillipo accede alle semifinali nazionali (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora un ottimo risultato per il settore giovanile della Pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo. La squadra allenata da Roberto Brancaccio, dopo aver vinto nella prima giornata contro la Roma Nuoto, ed aver pareggiato stamane con la quotata formazione della Florentia, ha battuto nel pomeriggio la R. N. Sori con il largo punteggio di 21 a 2, e seppur priva dell’apporto in acqua di Agostino Somma infortunato, si è classificata al primo posto nel girone dei quarti di finale del campionato Under 20 disputato alla Piscina Scandone. Con questo ennesimo prestigioso risultato, il Posillipo ha raggiunto, insieme alla Florentia, la qualificazione alle semifinali nazionali di categoria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora un ottimo risultato per il settore giovanile delladel Circolo Nautico. La squadranata da Roberto Brancaccio, dopo aver vinto nella prima giornata contro la Roma Nuoto, ed aver pareggiato stamane con la quotata formazione della Florentia, ha battuto nel pomeriggio la R. N. Sori con il largo punteggio di 21 a 2, e seppur priva dell’apporto in acqua di Agostino Somma infortunato, si è classificata al primo posto nel girone dei quarti di finale del campionato Under 20 disputato alla Piscina Scandone. Con questo ennesimo prestigioso risultato, ilha raggiunto, insieme alla Florentia, la qualificazionedi categoria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

vivereancona : Pallanuoto, per un gol la Vela Ancona under 20 femminile manca l'accesso alla final eight -