Larghe intese anche nel ' 23? Partiti divisi

(Di lunedì 6 giugno 2022) L'esito delle amministrative mette paura. Sui rischi per l'esecutivo il segretario dem Letta ribadisce :'questo governo deve tenere fino all'ultimo ...

Agenzia_Ansa : 'Il copione delle elezioni 2023 non è già scritto ma noi siamo pronti con +Europa ad andare al voto e poi chiedere… - CarloCalenda : Chi esclude le larghe intese dopo il 2023 si è alleato con i suoi avversari, prima nel Conte 1 e poi nel Conte 2. Q… - lucasappino : Matteo Renzi, sul Corriere oggi. O del perché è importante tenere d’occhio #iresponsabili, chi da sempre lavora per… - rob_ciccare10 : Candidarsi alle elezioni avendo in mente esclusivamente le “larghe intese”. Che tristezza. - mrguasco : RT @ProItalia_org: Dopo il pizzino della Goldman Sachs, si parla di 'larghe intese' e 'governo di unità nazionale'. Tradotto: al diavolo la… -

(DIRE) Roma, 6 Giu. – "No basta", il governo di larghe intese "lo abbiamo fatto per superare la pandemia e quindi spero che il Covid sia alle spalle, anche perché governare ogni giorno con il Pd e una ...