"I ragazzi del parcheggio" Torres a Monreale e la loro storia. L'intervista a Silvana Lo Iacono (Di lunedì 6 giugno 2022) "È necessario trovare una soluzione costruttiva ai problemi dei ragazzi, non ho mai voluto andare contro di loro, neanche quando mi hanno rotto le telecamere che avevo fatto installare per proteggere il mio chiosco o quando hanno distrutto l'area allestita per gli avventori con le panchine, i vasi con i fiori e il resto. Anzi, ho parlato con loro, sono entrata pian piano nel loro cuore e adesso addirittura siamo un gruppo affiatato". A parlare è Silvana Lo Iacono, proprietaria del chioschetto del parcheggio Torres, punto di riferimento per turisti e visitatori che lì si ristorano con bibite, spremute, aperitivi. Silvana ha un cuore grande, ama gli animali, aiuta chi ha bisogno, ascolta i ragazzi che spesso per ...

