Nations League, Gruppo C: sorpresa Ungheria (Di domenica 5 giugno 2022) Archiviato il primo turno di Nations League del Gruppo C, a comandare – attualmente – è l’Ungheria di Marco Rossi che ha, a sorpresa, sconfitto l’Inghilterra. Pari invece tra l’Italia e la Germania che chiudono il Gruppo con un punto per parte. Il “girone di ferro” vede così la compagine magiara in prima posizione, grazie ad una vittoria di misura che vale, momentaneamente, la vetta. Nations League: risultati del Gruppo C Ad inaugurare il Gruppo C della Nations League c’è stata la gara tra Ungheria e Inghilterra, scese in campo alle ore 18:00 alla Puskás Aréna di Budapest. Match da subito vivace con i padroni di casa velenosi in diverse occasioni, gol arrivato nella ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 giugno 2022) Archiviato il primo turno didelC, a comandare – attualmente – è l’di Marco Rossi che ha, a, sconfitto l’Inghilterra. Pari invece tra l’Italia e la Germania che chiudono ilcon un punto per parte. Il “girone di ferro” vede così la compagine magiara in prima posizione, grazie ad una vittoria di misura che vale, momentaneamente, la vetta.: risultati delC Ad inaugurare ilC dellac’è stata la gara trae Inghilterra, scese in campo alle ore 18:00 alla Puskás Aréna di Budapest. Match da subito vivace con i padroni di casa velenosi in diverse occasioni, gol arrivato nella ...

