A Non è l'Arena, succede di tutto. Sallusti abbandona la trasmissione, poi Giletti ha un malore (Di domenica 5 giugno 2022) Clamoroso nella puntata speciale di Non è l'Arena condotta da Massimo Giletti da Mosca domenica 5 giugno. Dopo l'intervista del conduttore a Marija Zacharova, portavoce del Ministero degli esteri della Russia di Sergej Lavrov, il direttore di Libero Alessandro Sallusti ha preso la parola criticando duramente quello che andato in onda e ha abbandonato la trasmissione. "Quando ho saputo che andavi a Mosca ero molto orgoglioso del fatto di conoscerti, immaginavo che avresti parlato al popolo russo o con Putin o avresti fatto qualcosa utile, qualcosa per cui tutti noi saremmo andati fieri della nostra libertà di informazione - premette Salllusti - E invece mi ritrovo a un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere, tra l'altro utilizzando anche gli utili idioti, che non mancano ...

